Ярославль, 2 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В 2016 году в Ярославской области планируется расселить 947 аварийных жилых помещений. В новые квартиры переедут более 2 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

По данным муниципальных образований Ярославской области площадь жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, составляла 146,73 тысяч кв. метров. Все эти объемы должны быть расселены к 2017 году.

В настоящее время регион завершает третий этап профильной областной программы и переходит к четвертому. На эти цели предусмотрено 1,45 млрд рублей, из них 351,2 млн — софинансирование из областного бюджета. В 2017 году на расселение аварийного жилья планируется потратить 132,661 млн рублей, из них около 106 млн — из областного бюджета.

При этом региональные власти отслеживают качество жилья, предоставляемого в рамках программы. Так, положительные отзывы получили новые дома в Мышкине на улице Энергетиков, в Тутаеве на улице Луначарского, в деревне Назарово Рыбинского района и в селе Золоторучье Угличского района. Низкое качество домов отмечено в Гаврилов Яме (ул. Пирогова).