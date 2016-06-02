Москва, 2 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Официальную заработную плату в России сегодня получают 75% от работающих граждан (59%). На протяжении последнего года доля тех, кому выплачивается «белая» зарплата, колебалась в пределах 69−75%. Как правило, это заработок представителей старшего поколения, чем молодых (78% среди 45−59-летних против 69% среди 24−35-летних). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ника Егорова Зарплата в конверте

У 10% трудящихся заработок складывается только из «черного нала». Среди малообеспеченных эта доля в два раза выше (19%), чем в среднем по выборке.

Зарплата 13% опрошенных работников складывается из официальной части и зарплат «в конвертах». Для сравнения, в мае 2015 г. эта доля составляла 17%. Подобная практика чаще встречается среди 18−34-летних (18−19%), жителей средних городов (15%).

Опрос проведен 28−29 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.