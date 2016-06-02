Калуга, 2 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Итоги предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Калужской области были подведены на расширенном заседании политического совета местного отделения партии «Единая Россия» города Калуги, в котором приняли участие секретари первичных отделений и активные сторонники.

pg.er.ru Эмблема предварительного голосования «Единой России»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении калужских единороссов, участники состоявшего предварительного голосования высказали свою точку зрения по поводу кандидатов, определили лидеров, и теперь партии предстоит большая работа по подготовке к основным выборам в сентябре.

Напомним, в Калужской области по итогам предварительного голосования по одномандатным избирательным округам лидерами стали заместитель губернатора области Александр Авдеев и руководитель общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр.

По федеральному списку в тройке лидеров председатель Законодательного собрания области Николай Любимов, заместитель губернатора Александр Авдеев и заместитель председателя Законодательного собрания области, секретарь Калужского регионального отделения партии Виктор Бабурин.