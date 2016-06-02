Астана, 2 июня, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В Казахстане с января по май 2016 года произошло снижение курса доллара на 33,13 тенге (6,5 рубля). Это следует из сводной таблицы официальных курсов иностранных валют в среднем за период, опубликованной Национальным банком Казахстана сегодня, 2 июня.

thephilippena Тенге

По данным Нацбанка, курс доллара снизился с 365,83 тенге в январе до 332,73 тенге в мае (с 72,3 рубля до 65,7 рублей). Евро в этом периоде тоже подешевел — с 397,39 до 376,15 тенге (с 78,5 до 74,3 рубля). Тренд на снижение показал и китайский юань — с 55,68 до 50,97 (с 11 до 10 рублей). Рубль, напротив, укрепился — с 4,73 в январе до 5,06 тенге в мае.

В целом же, как ранее сообщал Нацбанк, за 2015 год тенге в реальном выражении ослаб на 29,9% (изменение индекса реального эффективного обменного курса к валютам 34 стран). Ослабление тенге в свою очередь стало основным фактором роста инфляции: по итогам 2015 года годовая инфляция сложилась на уровне 13,6% при целевом ориентире 6−8%.

«Негативные сценарии, реализовавшиеся в 2015 году, продолжат оказывать отрицательное влияние на макроэкономическую ситуацию в стране в 2016 году. Основным реализовавшимся риском инфляции является обесценение тенге. Но низкие потребительский спрос и деловая активность, которые обуславливают отрицательный разрыв выпуска (фактический объем выпуска находится ниже своего потенциального уровня), будут ограничивать рост инфляции», — считает регулятор.

Своей первостепенной задачей Нацбанк определяет возврат доверия к тенге.

«В рамках реализации политики инфляционного таргетирования в среднесрочном периоде Национальный Банк устанавливает следующие целевые ориентиры по инфляции: 2017 год — 6−8%, 2018 год — 5−7% с последующим постепенным замедлением до 3−4% к 2020 году. Снижение инфляции будет осуществляться совместными усилиями Правительства Республики Казахстан и Национального Банка. Данные меры будут носить сбалансированный характер. Принятие жестких мер по резкому ограничению инфляции в короткие сроки будет оказывать негативное влияние на экономику и не позволит обеспечить ее стабильный и поступательный рост, тогда как стимулирующая экономический рост политика повлечет нарастание инфляционных процессов. Первостепенной задачей денежно-кредитной политики в 2016 году будет восстановление доверия к тенге и построение тенговой кривой доходности, что является важным условием для эффективного функционирования процентного канала денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении Нацбанка.