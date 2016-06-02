Калуга, 2 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В рамках проекта «За честные закупки» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области обнаружили закупку на сумму 4,8 млн рублей на оказание юридических услуг для МУП «Калугатеплосеть», детали которой заставили общественников усомниться в ее целесообразности.

onf.ru Рисунок проекта «За честные закупки»

Как сообщил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин, данное предприятие заключило договор на указанную сумму с одной из юридических фирм на оказание услуг, связанных с ведением судебных споров в связи с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности.

«Исходя из рыночных цен в Калуге, стоимость юридических услуг в договоре завышена в среднем до 2,5 раза. Например, стоимость сопровождения в Арбитражном суде Калужской области в договоре указана в размере 50 тыс. руб., при этом цена аналогичной услуги, например, в Торгово-промышленной палате, составляет лишь 15 тыс. руб. Мало того, в штате муниципального предприятия предусмотрено немало юристов — семь единиц. Поэтому дополнительные затраты в этой сфере в размере почти 5 млн руб., к тому же рассчитанные лишь на семь месяцев, до конца 2016 г., выглядят сомнительными», — сказал Денис Шаулин.

Также представители Народного фронта обратили внимание, что эта закупка заключена с единственным поставщиком. Кроме того, согласно уставу МУП «Калугатеплосеть», она должна была пройти процедуру согласования с собственником имущества, а именно — с управлением экономики и имущественных отношений Калуги, чего, по данным общественников, сделано не было.

«Фронтовики» обратятся к властям с просьбой отменить данную закупку как неэффективную.