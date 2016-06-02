Донецк, 2 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. За прошедшую ночь на Донетчине украинские войска продолжали нарушать режим прекращения огня, выпустив по позициям армии ДНР более 100 мин калибра 120 мм и более 120 мин калибра 82 мм. Об этом сегодня, 2 июня, заявил источник ДАН в силовом ведомстве ДНР.

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По данным военного ведомства ДНР, подразделения ВСУ вели огонь с позиций в районах Новотроицкого, Опытного, Широкино, Авдеевки, Песок и вентиляционного ствола шахты Бутовская.

«С 20:20 до 01:20 украинская сторона обстреливала Докучаевск, окрестности донецкого аэропорта и «Вольво-Центра», Ясиноватский блокпост, Яковлевку, Минеральное, Спартак и Жабичево. В общей сложности по этим территориям было выпущено 109 мин калибра 120 мм и 121 мина калибра 82 мм», — сказал ДАН силовик.

Он также проинформировал, что вчера вечером в результате ведения боевых действий ранения получил мирный житель поселка Трудовские Петровского района Донецка. «В результате обстрела ранение получил мирный житель на улице Летчиков, 16», — рассказал источник.

В то же время военное ведомство ЛНР сообщает об обстреле позиций Народной милиции в селе Логвиново (Луганщина, под контролем ЛНР). В частности, с направления пгт Луганское ВСУ вели огонь из АГС. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 2 июня на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 51 раз открывали огонь по позициям украинских войск, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация в зоне проведения «АТО» имеет тенденцию к обострению… Усилились обстрелы на Мариупольском направлении, там зафиксировано 35 случаев открытия огня. Под обстрелами врага оказались укрепления в районе Водяного, Гнутово, Талаковки и Широкино», — сказал Жмурко.

Он сообщил, что в районе Авдеевки украинские войска были обстреляны из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также минометов калибра 82 мм. При этом в Новоселовке Второй армия ДНР обстреляла укрепления ВСУ из 120-мм минометов (выпущено 23 мины). По его словам, вчера вечером подразделения ВСУ остановили попытку прорыва ДРГ ВС ДНР в районе Марьинки и Троицкого (Донетчина, под контролем ВСУ).

«Около 19:00 недалеко от Марьинки и в 20:00 в районе Троицкого наблюдательные посты ВСУ обнаружили ДРГ в составе 10 человек, имевшие целью проникнуть в наш тыл», — рассказал Жмурко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки украинские войска 211 раз обстреляли позиции ВС ДНР. «Противник выпустил 41 мину калибра 120 мм и 101 мину калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — сказал Басурин.