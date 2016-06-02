Москва, 2 июня, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Курсы доллара США и евро к рублю снижаются на торгах 2 июня на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар к рублю

По состоянию на 10:56 мск доллар США опустился на 42,50 копейки к предыдущему закрытию и составил 66,7150 рубля. Евро к этому времени подешевел на 31,25 копейки до 74,7625 рубля.

В течение первого часа торгов доллар достигал максимальной отметки 67,0475 рубля, минимальной — 66,6150 рубля. Евро торговался в диапазоне от 74,7025 до 75,00 рубля.