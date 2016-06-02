Калуга, 2 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В ближайшее время на базе Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского будет организован специализированный лицей, где одаренные школьники со всей области смогут заниматься углубленным изучением любимых предметов, сообщает 2 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева.

admoblkaluga.ru Одаренные юные калужане отличились на Всероссийской олимпиаде школьников

Накануне глава ведомства встретился с победителями и призерами всероссийских конкурсов, проведенных в прошедшем учебном году. Во встрече приняли участие победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки — 2016».

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которую организует Министерство образования и науки РФ, в этом году приняли участие более пяти тысяч учащихся 9−11 классов из всех регионов России и среди них — 26 школьников из Калужской области.

В ходе встречи состоялся разговор о современном состоянии образовательной сферы области. Школьники поделились с министром предложениями по ее совершенствованию и своими планами на будущее.