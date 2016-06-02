Москва, 2 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Нефтяные фьючерсы на торгах 2 июня в ожидании конференция стран ОПЕК растут, баррель Brent вновь превысил отметку $50, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 10:49 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,758% до $50,10 за баррель. Нефть WTI к этому времени прибавила 0,669%, цена составила $49,34 за баррель.

Напомним, 2 июня представители стран ОПЕК встретятся в Вене, они обсудят уровень добычи нефти. На предыдущей встрече в декабре 2015 года члены ОПЕК решили сохранить добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки, который не исполняется.

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В настоящее время Саудовская Аравия является самым крупным экспортером нефти среди стран — членов ОПЕК.