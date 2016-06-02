В Уфе разыскивают неизвестного, взорвавшего банкомат
Уфа, 2 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Человек, личность которого не установлена, взорвал в Уфе банкомат и, похитив деньги, скрылся. Похититель объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Башкортостан.
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Банкоматы Сбербанка
Инцидент произошёл в Советском районе башкирской столицы в одном из жилых домов по улице Айской. Сообщение о взрыве поступило сегодня, 2 июня, в 4:00 по местному времени.
«Как выяснили стражи порядка, неизвестный вскрыл терминал и вытащили из него кассетоприемник с деньгами и скрылся», — сообщили в пресс-службе. Ущерб от содеянного оценивается в 450 тысяч рублей.
Чтобы выйти на след злоумышленника, полицейские проводят опрос местных жителей. Все обстоятельства случившегося выясняются.