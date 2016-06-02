Красноярск, 2 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Правительство Красноярского края и руководители региональных сельхозпредприятий обсуждают способы превращения региона в экспортера пищевой продукции. Выступая на состоявшемся совещании по вопросам продвижения продукции региональных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, губернатор Виктор Толоконский заявил, что в настоящее время необходимо активное стимулирование спроса на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, выпускаемой в Красноярском крае.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«У края основательная и масштабная сельская экономика, но резервы роста еще далеко не исчерпаны. В то же время очевидно, что уровень развития животноводства не адекватен достигнутым показателям по сбору зерна. Длительный период времени сохраняется определенный уровень молочного и мясного производства без тенденции к росту. Законы рынка игнорировать нельзя, но с учетом большой социальной значимости этих сфер правительству края необходимо пойти на реализацию дополнительных административных, управленческих действий и усилий, которые бы стимулировали спрос, способствовали продвижению продукции местных сельхозпредприятий на рынке», — подчеркнул Толоконский.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, главной проблемой красноярской пищевой продукции является отсутствие привлекательной упаковки. «У нас очень хорошее качество продуктов, это признают все и в том числе наши конкуренты. Но у нас очень плохое качество либо полное отсутствие упаковки. Большие сложности вытекают и из большого разнообразия: кому-то нужны квадратные пакеты с молоком, кто-то предпочитает бутилированное молоко, кому-то — пакеты», — пояснил специалист пресс-службы.

По его словам, на сегодняшний день единственный вариант упаковки красноярского молока — мягкий пакет. «Не было создано в нашем крае такого производства. То же самое с упаковкой муки — только мешок на 50 килограммов. То есть мы проигрываем соседям из других регионов Сибири не в качестве продукта, а в качестве упаковки», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«Решение этого вопроса — не самая простая задача, но мы начали над этим работать, и это хорошо», — сказал он, отметив, что красноярским производителям также требуется «качественная промо-компания на отдельные виды товаров».

На состоявшемся заседании министр сельского хозяйства Леонид Шорохов рассказал о необходимости повышения ценовой рыночной конкурентоспособности пищевой продукции края и «усиления маркетинговых мероприятий по продвижению красноярской продукции в организациях розничной торговли».

Министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов представил доклад об увеличении доли продуктов местных производителей в красноярских торговых сетях. «В результате реализованных мер представленность продукции краевых сельхозтоваропроизводителей в сетях увеличилась почти в два раза — с 18 до 35%. Также мы реализуем задачу по заключению соглашений с торговыми организациями в территориях края. На сегодняшний день соглашения уже подписаны в 13 муниципалитетах», — заявил он.

Подводя итоги совещания, губернатор поручил министерству сельского хозяйства и министерству промышленности, энергетики и торговли разработать перечень дополнительных мер по продвижению пищевой продукции региональных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках.

В пресс-службе правительства Красноярского края ИА REGNUM сообщили, что предложения министерств будут представлены до конца июня.