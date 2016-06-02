Москва, 2 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Польше намерены рассказать школьникам о важности НАТО, однако самые интересные моменты в истории альянса, видимо, авторы учебников предпочтут проигнорировать. Об этом 1 июня заявил писатель Сергей Шаргунов в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

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«Это тот самый волк, что прикинулся бабушкой и рассказывает детям, как им будет благостно жить. НАТО — военно-политический блок, который отвечает за множество убийств детей в разных странах, в том числе за гибель детей на Балканах», — заявил Шаргунов.

Он также упомянул в этом контексте и гражданскую войну на Украине, напомнив, что в Донецке проживают 59 тысяч детей.

«Там есть целая аллея ангелов, посвященная погибшим детям. Наши оппоненты, как правило, глумятся на эту тему, мол, вспомните мальчика из Славянска. А на самом деле это дети, распятые пулями и снарядами. И, к сожалению, это происходит как при игнорировании блока НАТО, так и при его прямой поддержке», — отметил Шаргунов.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшие несколько месяцев в польских школах начнут преподавать уроки о том, какую важную роль играет НАТО для этой страны. В МИД Польши эту информацию подтвердили.