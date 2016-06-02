Мурманск, 2 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Власти начали обсуждать вопрос увеличения взноса за капитальный ремонт в Мурманской области. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт здания

«В 17-ом году плата за капитальный ремонт может быть увеличена на уровень инфляции, который установил Минэкономразвития Российской Федерации, — подчеркнул министр. — Это 5 процентов. То есть если было 6, то будет 6 рублей 30 копеек по всем, по «деревяшкам» это будет 2, 10. Ещё раз говорю: решение пока не принято, будем его обсуждать».

По словам Гноевского, высказаться о размере оплаты капитального ремонта должны и муниципальные власти. «Этот вопрос размера оплаты капительного ремонта касается не только гражданина или собственника, их кошелька, но и муниципалитета, то есть бюджета, областного бюджета», — объяснил глава Минэнерго.

Как отметил министр, только за 2016 год с принятием закона Мурманской области, обязывающего компенсировать оплату за капитальный ремонт собственникам, достигшим 70-летнего, 80-летнего возраста и имеющих на попечение инвалидов из областной казны было выделено 29 миллионов рублей.

«Это дополнительная нагрузка на областной бюджет», — отметил Гноевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 2 рубля за квадратный метр в деревянных домах этажностью 3 и менее этажей, и 6 рублей за квадратный метр в прочих домах, включённых в региональную программу капитального ремонта.

Озвученная цифра по-прежнему меньше рекомендованной Мурманской области федеральным центром (8 рублей 30 копеек) и значительно ниже реально необходимой (15 рублей 30 копеек).