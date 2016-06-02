Москва, 2 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Цены на нефть упорно держатся около отметки $50/барр. по смеси Brent. По мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, консолидация последних дней под этим важнейшим уровнем говорит о возможности ухода вниз от него. Однако инвесторы явно ждут решений ОПЕК.

ИА REGNUM Нефть

«А интрига ОПЕК остаётся, учитывая то, что Саудовская Аравия внезапно предварительно согласилась ограничить свою добычу. Вряд ли это приведёт к существенной заморозке объёмов. Поскольку такое ограничение, если и произойдёт, то на достигнутых максимумах», — сказал эксперт.

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«Кроме того, и внутри ОПЕК «в друзьях согласья нет», да и вне картеля очень много разногласий. Но даже психологически хоть какое-то внятное заключение после разочарования в Дохе может немного подстегнуть цены. В случае закрепления выше 50 возможен поход к 52,5. При этом общая направленность на ослабление остаётся из-за сохраняющегося перепроизводства. По-прежнему целью такого снижения может выступить уровень $48,7», — пояснил Гойхман.

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«Рубль, также в соответствии с прогнозом, дошел в паре USD/RUB к зоне 67−67,3. И теперь, как и нефть, пара на пороге важного сопротивления. Самостоятельного движения вряд ли стоит ожидать. В случае ухода Brent вниз от 50 пара пробьет уровень вверх с уходом к 68 (базовый вариант). Если нефть поднимется к 51, есть вероятность возврата рубля ниже 66», — резюмировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июня, инвесторов ожидает «гремучая смесь» из заседания ОПЕК, решений ЕЦБ по денежной политике, выступлений глав ЕЦБ — Марио Драги, Банка Англии — Марка Карни, Банка Канады — Стивена Полоза. Не говоря уже о данных по запасам и добыче нефти в США и информации от института ADP о числе новых рабочих мест.