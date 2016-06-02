«Нефть ОПЕКает рубль»
Москва, 2 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Цены на нефть упорно держатся около отметки $50/барр. по смеси Brent. По мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, консолидация последних дней под этим важнейшим уровнем говорит о возможности ухода вниз от него. Однако инвесторы явно ждут решений ОПЕК.
«А интрига ОПЕК остаётся, учитывая то, что Саудовская Аравия внезапно предварительно согласилась ограничить свою добычу. Вряд ли это приведёт к существенной заморозке объёмов. Поскольку такое ограничение, если и произойдёт, то на достигнутых максимумах», — сказал эксперт.
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«Кроме того, и внутри ОПЕК «в друзьях согласья нет», да и вне картеля очень много разногласий. Но даже психологически хоть какое-то внятное заключение после разочарования в Дохе может немного подстегнуть цены. В случае закрепления выше 50 возможен поход к 52,5. При этом общая направленность на ослабление остаётся из-за сохраняющегося перепроизводства. По-прежнему целью такого снижения может выступить уровень $48,7», — пояснил Гойхман.
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«Рубль, также в соответствии с прогнозом, дошел в паре USD/RUB к зоне 67−67,3. И теперь, как и нефть, пара на пороге важного сопротивления. Самостоятельного движения вряд ли стоит ожидать. В случае ухода Brent вниз от 50 пара пробьет уровень вверх с уходом к 68 (базовый вариант). Если нефть поднимется к 51, есть вероятность возврата рубля ниже 66», — резюмировал эксперт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июня, инвесторов ожидает «гремучая смесь» из заседания ОПЕК, решений ЕЦБ по денежной политике, выступлений глав ЕЦБ — Марио Драги, Банка Англии — Марка Карни, Банка Канады — Стивена Полоза. Не говоря уже о данных по запасам и добыче нефти в США и информации от института ADP о числе новых рабочих мест.