Калуга, 2 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. 54-летний житель Юхновского района Калужской области осуждён за убийство своего товарища во время охоты.

topneftegaz.ru Выстрел

Как сообщил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев, следствием и судом установлено, что 25 ноября 2015 года в ночное время осуждённый, находясь на охоте совместно с 53-летним потерпевшим на территории Юхновского района, из-за возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему из охотничьего карабина, оснащенного оптическим прицелом, произвел прицельный выстрел в область правого бедра потерпевшего. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от острой массивной кровопотери.

После совершения убийства, злоумышленник, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие потерпевшему охотничий карабин, оборудованный ночным оптическим прицелом, и боеприпасы к нему, общей стоимостью более 50 тысяч рублей, которые спрятал во дворе своего дома.

На первоначальном этапе расследование уголовного дела представляло определённую сложность, так как осуждённый не признавал свою вину, ссылаясь на то, что выстрел был произведён в результате неосторожного обращения с оружием. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить злоумышленнику обвинение в совершении убийства.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.