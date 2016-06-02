Калуга, 2 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. 3990 выпускников общеобразовательных организаций Калужской области сегодня, 2 июня, сдают единый государственный экзамен по математике базового уровня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзаменационная работа

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, ЕГЭ по математике является обязательным экзаменом, который необходимо сдавать всем выпускникам. Экзамен по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Базовый уровень проводится для выпускников, не планирующих получать высшее образование, либо намеревающихся поступать в ВУЗы на специальности, не требующие результатов экзамена по математике.

Профильный уровень включает задания базового, повышенного и высокого уровней сложности с кратким или развернутым ответами. Профильный уровень проводится для выпускников и абитуриентов, поступающих в ВУЗы, где в перечне вступительных испытаний присутствует математика.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий. На выполнение заданий экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Для получения аттестата выпускникам необходимо получить отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале.

Для проведения ЕГЭ на территории области открыто 37 пунктов, максимальная наполняемость аудиторий — 25 человек. Каждый пункт проведения экзаменов оснащен системой видеонаблюдения в режиме «онлайн» и металлодетекторов.