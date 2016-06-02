Таллин, 2 июня, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Цели Эстонии и Польши на июльском саммите НАТО в Варшаве совпадают — увеличить присутствие союзных войск НАТО в регионе Балтийского моря. Об этом ИА REGNUM сегодня, 2 июня, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра страны, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса, находящегося в столице Польши с кратковременным однодневным визитом.

Ян Матейко. Стефан Баторий под Псковом. 1872

Цель его встречи с премьер-министром Польской Республики Беатой Шидло — подготовить предстоящий саммит военного альянса.

Эстония, как и Польша, намерена на саммите закрепить действия, одобренные в сентябре 2014 года на предыдущем саммите НАТО в Уэльсе: усиленное патрулирование воздушного пространства самолетами альянса при их базировании на эстонской авиабазе Эмари, существенное увеличение числа совместных учений, совершенствование войск НАТО быстрого реагирования, а также постоянное присутствие в регионе наземных войск Соединенных Штатов Америки.

На встрече также обсуждаются вопросы запланированного на июнь заседания Европейского совета, главными темами которого станут референдум в Великобритании по вопросу членства в Европейском союзе, миграционный вопрос и единый цифровой рынок. Кроме того, премьер-министры Эстонии и Польши обсудят строительство Rail Baltic и единой электросети Польши и прибалтийских государств.