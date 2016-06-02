ЕГЭ по математике в Подмосковье сдают более 27 тысяч школьников
Красногорск, 2 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. 2 июня в Подмосковье официально стартовала сдача Единого государственного экзамена по математике базового уровня. В экзамене примут участие более 27 тысяч выпускников областных школ в 241 пункте проведения ЕГЭ. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм заявила министр образования Московской области Марина Захарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«2 июня проходит единый государственный экзамен по математике (базовый уровень). Количество зарегистрированных учеников — 27 тыс. 673 чел. Экзамены пройдут в 241 пункте проведения экзаменов, все пункты оборудованы в соответствии с требованиями. Продолжительность экзамена: 3 часа», — написала Захарова.
Он также отметила, что базовый уровень предстоит сдать школьникам, которые будут поступать в вузы без вступительного экзамена по математике. Узнать свои результаты экзаменуемые смогут после 15 июня 2016 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая более чем 32 тысячи выпускников 11-х классов подмосковных школ сдавали обязательный экзамен по русскому языку. Всего в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся. 6 июня состоится экзамен по математике продвинутого уровня.