Красногорск, 2 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. 2 июня в Подмосковье официально стартовала сдача Единого государственного экзамена по математике базового уровня. В экзамене примут участие более 27 тысяч выпускников областных школ в 241 пункте проведения ЕГЭ. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм заявила министр образования Московской области Марина Захарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Сдача Единого государственного экзамена

«2 июня проходит единый государственный экзамен по математике (базовый уровень). Количество зарегистрированных учеников — 27 тыс. 673 чел. Экзамены пройдут в 241 пункте проведения экзаменов, все пункты оборудованы в соответствии с требованиями. Продолжительность экзамена: 3 часа», — написала Захарова.

Он также отметила, что базовый уровень предстоит сдать школьникам, которые будут поступать в вузы без вступительного экзамена по математике. Узнать свои результаты экзаменуемые смогут после 15 июня 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая более чем 32 тысячи выпускников 11-х классов подмосковных школ сдавали обязательный экзамен по русскому языку. Всего в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся. 6 июня состоится экзамен по математике продвинутого уровня.