Москва, 2 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Пока НАТО защищают Европу от «российской агрессии», в Европе продолжают пропадать без вести тысячи детей. Об этом 1 июня заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«В очередной раз врут на всю планету Земля, что НАТО будет кого-то защищать. Пусть натовские генералы скажут, сколько детей украдено и погибло в Европе хотя бы за последние 10 лет. Сотни тысяч», — заявил Жириновский.

«В мирной Европе воруют детей и пускают их на органы и на разного рода развлечения. Мы не можем этих детей найти. Одних беженцев они украли десятки тысяч. И наши демократы ещё что-то говорят про западную демократию. Это людоеды!» — продолжил он.

В ближайшие несколько месяцев в польских школах начнут преподавать уроки о том, какую важную роль играет НАТО для этой страны. На этих уроках будет использоваться специальная литература, которую уже начали поставлять в школьные библиотеки. В МИД Польши эту информацию подтвердили.

Отметим, что в начале 2016 года полицейская служба Евросоюза сообщила о том, что за минувшие два года 10 тысяч несовершеннолетних мигрантов пропали без вести. Речь, прежде всего, шла о беженцах, прибывающих в Европу без сопровождения взрослых.