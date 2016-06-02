Москва, 2 июня, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Жители России считают главными врагами страны США, Украину и Турцию. Хуже всего граждане РФ относятся с США, об этом заявили 72% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Фашизм на экспорт. Советский плакат

На втором месте Украина — негативизм отношения к Украине сохраняет максимальные значения, восприятие которой в качестве «врага» России выросло за год с 37% до 48%.

Турция, ранее не рассматриваемая как недружественная России страна, вошла в тройку «врагов» страны, негативизм к ней вырос с 1% в 2015 году до 29% в 2016 году.

Представления о «друзьях» России кардинальным образом за год не изменились — это Белоруссия (50%), Казахстан (39%), Индия (18%), Армения (13%) и Куба (10%).

Исключение составили Сирия, которую стали чаще называть «другом» России, и Китай, рассматривать которого как союзника стало меньшее число опрошенных.

В целом граждане РФ признают влиятельность Европейского союза в мире, однако за семь лет желание рассматривать Россию членом ЕС кардинальным образом изменилось: 56% — «против», 24% — «за» (21% и 53% в 2009 г. соответственно).

Опрос проведен 20−23 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1% для показателей порядка 50%.