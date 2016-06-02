Якутск, 2 июня, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Как будет использовать землю первый пожелавший взять гектар в Якутии, куда ездил обвиняемый в попытке изнасилования полковник, за что футбольный клуб республики исключили из профессиональной лиги, почему в регионе подорожал бензин и из-за чего не удаётся достроить перинатальный центр — в обзоре ИА REGNUM.

tonkosti.ru Якутия

В Якутии появился желающий взять дальневосточный гектар

Во второй день действия закона о дальневосточном гектаре в Нерюнгринском районе Якутии зарегистрирована первая заявка на бесплатный участок земли, сообщили в «МФЦ Республики Саха (Якутия)».

Как пишет Якутск.ру, 45-летний житель поселка Чульман Сергей Барышко оформил схему размещения земельного участка. «Многофункциональный центр принял заявку, и все документы буду переданы уполномоченному органу — комитету по земельным и имущественным отношениям района. Земля находится на территории населенного пункта Чульман, сообщил начальник ТОСП по Нерюнгринскому району ГАУ «МФЦ Республики Саха (Якутия)» Дмитрий Дьячковский.

По словам Сергея Барышко участок его семье нужен для выращивания овощей, он находится совсем недалеко от дома, и поэтому решили воспользоваться президентской программой. «В МФЦ мне сразу же пошли навстречу, портал заработал, мы сделали схему, все документы подготовили для определения земель, все это у нас получилось», сказал Сергей Барышко.

На сегодняшний день в МФЦ зарегистрирована всего одна заявка и три человека пришли за консультацией. Ажиотажа, которого ожидали, не произошло. По словам Дмитрия Дьячковского по всей видимости только присматриваются к участкам.

Как сообщало ИА REGNUM, оформляющим гектар жителям Якутии будут давать еще 2,5 га земли в республике, в том числе в целях поддержки сельского хозяйства. Таким образом, все заинтересованные якутяне смогут получить под хозяйственное освоение в общей сложности по 3,5 гектара земли.

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Подозреваемый в попытке изнасилования полковник вернулся в Якутск

Экс-замминистра МВД Якутии — начальник Следственного управления Николай Мамчур, обвиняемый в попытке изнасилования сотрудницы полиции, 2 июня вернулся в Якутск. Как пишет «Якутск вечерний», в аэропорту его встретили оперативники ФСБ Якутии. Также газете стало известно, что в рамках уголовного дела ведутся допросы теперь уже бывших коллег полковника — сотрудников Следственного управления МВД Якутии.

В отношении высокопоставленного полицейского возбудили уголовное дело по статьям — покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Решение об этом приняло руководство Следкома России 16 мая.

Напомним, заявление на полковника написала 24-летняя сержант комендантской роты, которая в ночь на 18 апреля находилась на дежурстве в СУ МВД Якутии. Девушка обвинила замминистра в покушении на изнасилование. После этого Мамчур подал рапорт об увольнении и попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив в горло из травматического пистолета. Из МВД его уволили, а после попытки суицида Николай Мамчур попал в больницу, которую скоро покинул, опровергнув тем самым слухи о своём тяжелом состоянии.

В отъезде Мамчура многие заподозрили бегство от правосудия, однако такую информацию опровергли следователи. На тот момент бывшему замминистра не было предъявлено обвинения, соответственно в отношении него никаких мер пресечения не имелось. Покинул Якутию полковник, уведомив следователя.

Позже стало известно, что в отсутствие Николая Мамчура в Якутск приезжала его супруга — Ирина Мамчур, написавшая встречное заявление на потерпевшую, которую она обвинила в клевете. Ирина Мамчур не верит в виновность мужа: «Этого не могло быть. Считаю, что все это ложь». По словам женщины, обо всем произошедшем она узнала от друзей семьи.

Напомним также, что министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко публично открестился от своего заместителя, заявив, что изначально был против его назначения и трижды подавал соответствующий рапорт, однако вышестоящему начальству в Москве было виднее.

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ФК «Якутия» «вылетел» из профессиональной футбольной лиги

На последнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза принято решение об исключении футбольного клуба «Якутия» (Якутск) из числа участников второго дивизиона национальной лиги. Сделано это из-за неявки на второй матч подряд по неуважительной причине, пишет ЯСИА.

Футболисты «Якутии» не вышли на поле в 27 и 28 турах ПФЛ: сначала в Комсомольске-на-Амуре, а затем в Южно-Сахалинске. Если в первый раз команде было присуждено только техническое поражение и штраф в 500 тысяч рублей, то во второй раз принято решение об исключении из текущего сезона.

Предполагается, что отказ от участия в двух выездных матчах связан с тяжелым финансовым положением клуба. Таким образом, ФК «Якутия», находящийся на 4 месте зоны «Восток», был отброшен на предпоследнее — седьмое — место, а затем и вовсе отстранен от игр.

Свалка и финансы стали причиной задержки ввода перинатального центра в Якутске

Свалка строительных материалов под землей, неподходящий грунт и нестыковки в финансировании стали причиной переноса запланированной даты ввода перинатального центра в Якутске. Заместитель председателя правительства Якутии Игорь Никифоров провел осмотр строящегося объекта, сообщает ИА YakutiaMedia.

7-этажный перинатальный центр возводится на территории республиканской больницы в Якутске. Помимо стационара на 130 коек здесь предусмотрены консультативно-диагностический центр для женщин на 150 посещений в смену, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. По трехстороннему соглашению между республикой, Медицинским фондом страхования и ГК «Ростех», первоначальный срок ввода этого объекта был назначен на май 2016 года. Однако, при строительстве возник ряд проблем.

«Это крупный специфичный объект, к которому предъявляются строгие требования, и подталкивать здесь подрядчика нельзя. Первоначально была проблема в том, что на месте под землей была обнаружена старая свалка металлов и строительного мусора. На ее ликвидацию потребовались дополнительное время и затраты. Когда начали делать свайное поле, температура грунта оказалась выше требуемого. В итоге, было невозможно было «посадить» здание более 3 этажей. Тут мы два месяца потеряли, пока не получили необходимую температуру», — рассказал Игорь Никифоров. Основными же причинами задержки он назвал этапность финансирования и нестыковки по оценке предварительного и окончательного проектов.

«Контракт был подписан только в конце 2014 года, хотя должен был быть заключен в начале. На тот момент не было проектной документации, предварительная документация появилась только в 2015 году. Возникла нестыковка стоимости первоначального проекта и принятого рабочего проекта. Когда заказчик получил окончательные документы, некоторые работы стали стоить меньше, чем они были на стадии проекта, а некоторые увеличились. Цены мы сейчас согласовали. Нам нужно подписать некое дополнительное соглашение, чтобы по окончании работ был пересчет либо на повышение, либо на понижение. Больше барьерных вопросов, которые как-то повлияют на эту стройку, нет», — подчеркнул зампред правительства Якутии.

Сейчас планируемый срок ввода перинатального центра — 20−25 декабря 2016 года. В настоящее время здание возведено до уровня седьмого этажа. Ведутся строительно-монтажные работы по устройству монолитного каркаса здания 6−7 этажей. Начаты работы по утеплению фасадов и установке окон на уровне пятого этажа.

По признанию заместителя председателя правительства республики, отставание на 6−7 месяцев еще не самый худший срок — ожидалось, что будет больше: «Если сравнить с другими регионами, то они находятся в ситуации хуже, чем мы. Во втором квартале 2017 года центр сможет принять первых рожениц и тех женщин, кто будет нуждаться в помощи».

Размер финансового обеспечения региональной программы модернизации здравоохранения составляет 3 млрд 193 млн рублей, из них за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 2,3 млрд рублей, за счет средств бюджета субъекта РФ — 798,6 млн рублей.

В Якутии подняли цены на бензин

Автомобилисты Якутска отметили очередной рост цены на бензин с 1 июня. News.Ykt.ru поинтересовалось у директора АО «Саханефтегазсбыт» Игоря Никитина, чем это обусловлено.

«По утверждённому правительством республики нормативному акту цена на нефтепродукты корректируется четыре раза в год. Если вы в курсе, то с апреля изменились ставки акцизов, за последние два года на 44% изменился тариф на перевозку. Математика процесса показала рост, который утверждаем на 1 июня. При сложившейся обстановке, отклонения при цене мы почувствовали ещё на первое мая. Но приняли решения не повышать стоимость на нефтепродукты дважды. Было бы некорректно повысить в мае, а затем — планово в июне», — ответил Игорь Никитин.

По его словам, размер роста зависит от многих экономических факторов: цены товаропроизводителя, транспортных расходов, объёма реализации, от суммы банковских процентов, и исходя из этого он пересчитывается на тот период, который мы планируем. Если взять по годам в принципе он укладывается в одинаковые показатели.

«К примеру, к 1 июня мы получаем всю преддоговорную работу на навигационный период. То есть цена покупки на навигацию практически складывалась. После навигации цена на нефтепродукты корректируется на основании фактического изменения счетов за транспортные расходы,» — также сказал директор АО «Саханефтегазсбыт».

В итоге с 1 июня бензин АИ-92 стоит 47,8 рубля, АИ-95 — 48,8, дизельное топливо — 49 рублей.