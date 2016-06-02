Мадрид, 2 июня, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Группе хакеров под названием @FkPoliceAnonOps, которую связывают с организацией Anonymous, удалось получить доступ к телекоммуникационной системе следственного отдела полиции Испании. Об этом сообщает в четверг, 2 июня, RT.

Хакер

В частности, злоумышленники взломали сайт, где хранились персональные данные более 5 тыс. полицейских, и выложили сведения в открытом доступе в интернете.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Испании проводят по данному факту проверку.

Отмечается, что акция хакеров стала ответом на испанский закон об общественной безопасности, который «нарушает гражданские права и свободу слова».