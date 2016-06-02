Калининград, 2 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. После пяти лет поиска найдены родственники советского военнопленного Андрея Круглова, чьи документы хранятся в Госархиве Калининградской области (ГАКО).

gako.name Андрей Круглов в фашистском плену

«У нас хорошая новость. Пятилетние поиски родственников военнопленного Андрея Круглова, наконец-то, увенчались успехом. Мы искали их в Нижегородской области — на Родине Андрея Мартемьяновича, а, оказалось, нужно было искать в Республике Казахстан, где с 1941 года проживает его сын», — сообщили в архиве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 «мёртвых картах» солдат Великой Отечественной войны, погибших в 1943—1944 годах в нацистских лагерях, расположенных в Восточной Пруссии — ныне Калининградской области и северных воеводствах Польши.

По словам директора ГАКО Аллы Фёдоровой, ещё в 1952 году калининградская милиция передала в архив 27 персональных учётных карт советских военнопленных, составленных нацистами. В случае смерти военнопленного на его учётную карту ставился штамп «Tote Kartei!» (буквально «Мёртвая картотека»). Такой приговор стоит на всех 27 учётных картах.

Лейтенант Андрей Круглов попал в фашистский плен, когда самолёт-штурмовик Ил-2, где он служил стрелком-радистом, был сбит в небе над Сталинской (ныне Донецкой) областью. В марте 1944 года он был переведён в лагерь для военнопленных «Шталаг 1F» в Судауне (ныне — польский город Сувалки).

В ночь с 30 июня на 1 июля 1944 года Андрей Круглов, не имевший правой руки (ампутирована, вероятно, вследствие травмы после падения самолёта), предпринял попытку к бегству, во время которой и был смертельно ранен.

Ныне же его прах покоится в одной из братских могил на военно-мемориальном кладбище на месте бывшего «Шталага 1F» в польском городе Сувалки.

Сын Круглова Юрий, проживающий в Казахстане (куда его ещё ребёнком с мамой эвакуировали в 1941 году. из Карелии), все эти годы разыскивал информацию об отце. Круглов-старший официально считался «пропавшим без вести».

Сотрудники калининградского архив выражают благодарность казахстанским журналистам и редактору отдела районной газеты «Сельская новь» Светлане Грамотеевой за помощь в поисках.