Москва, 2 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, участники рынка ждут результатов заседания ОПЕК и пресс-конференции главы Европейского центрального банка Марио Драги. Первое событие окажет влияние на нефть, второе — на курс евро. А уже через них и на рубль, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поскольку сегодня состоятся два важных события для рынков, прогнозы делать очень рискованно. Курс доллар/рубль достиг важного сопротивления 67,21 руб. Его пробой откроет покупателям дорогу к 67,65. Он выступит промежуточным уровнем», — сказал.

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«Если нефть после заседания ОПЕК подешевеет до $47,50, то в этом случае произойдет ослабление рубля до 68,34 руб. Возвращение курса рубля к 66,35 руб. понизит вероятность его дальнейшего ослабления до заседания ФРС США», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 1 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 44,00 коп. (+0,66%), до 67,14 руб., курс евро — на 85,75 коп. (+1,16%), до 75,07 руб. Центральный банк России с 2 июня повысил официальный курс доллара к рублю на 61,94 коп., до 66,6156 руб. Официальный курс евро установлен на отметке 74,2098 руб., что выше предыдущего дня на 76,92 коп.