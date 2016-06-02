Уфа, 2 июня, 2016, 09:58 — ИА Регнум. За несколько месяцев Уфа смогла подготовиться к визиту патриарха Кирилла, который начнется 4 июня. Как сообщили ИА REGNUM представители православной общественности, подготовка к визиту патриарха наглядно показала срез умонастроений жителей республики, определяемый многими факторами, в том числе и позицией региональных властей.

Дмитрий Мухаметкулов Ремонт кафедрального собора Рождества Богородицы в Уфе, который освятит патриарх Кирилл

Согласно программе, 4 июня патриарх посетит Михаило-Архангельский храм в Бирске, затем переедет в Благовещенский район в монастырь «Святые кустики», оттуда последует в Уфу, где посетит старинный Сергиевский собор и строящийся Воскресенский собор. 5 июня состоится освящение собора Рождества Богородицы.

«Еще 7 лет тому назад, в годы правления Муртазы Рахимова, такой визит казался невозможным, — констатируют уфимцы. — В этом отношении приезд патриарха может служить некоторым маркером, свидетельствующим о произошедших изменениях в общественно-политической жизни региона».

Везде, кроме Башкирии

Патриархи всея Руси в разное время удостоили визитом многие регионы ПФО, в том числе и все национальные округа республики — Чувашию, Удмуртию, Татарию, Мордовию, Марий Эл — кроме Башкирии. При этом Уфимская епархия как самостоятельное духовное управление Русской православной церкви существует с 1799 года, в Уфе останавливался император Александр I, здесь проездом был император Николай II, но ни разу здесь не побывал ни один из российских руководителей РПЦ.

Относительно внятные разговоры о возможном визите патриарха в Уфу возникли в 2010 году, после избрания Рустэма Хамитова на пост главы региона, в декабре этого же года они зазвучали с новой силой. Своеобразным ответом на них стало заявление архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона (Васюкова), сделанное им в январе 2011 года. «Почивший Алексий II за 18 лет патриаршего служения не посетил нашу республику, — сказал владыка Никон. — Приезд патриарха Кирилла пока тоже остается под большим вопросом, нам нечего ему показать. На сегодня у нас нет ни кафедрального собора, ни нормального здания епархиального управления».

Вспоминая времена правления Муртазы Рахимова, архиепископ подчеркнул, что «эти и другие проблемы он поднимал перед руководством республики 20 лет, но все эти 20 лет власти не хотели его слышать». «Считаю, такая ситуация — позор для нашей республики», — отметил глава Уфимской епархии.

В августе 2011 года оргкомитет по подготовке к проведению Второго Собора русских Башкирии для придания статуса мероприятию предложил владыке пригласить в Башкирию патриарха. Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон проявил твердость и заявил, что он счел нецелесообразным приглашать в Уфу патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Свою позицию архиепископ Никон мотивировал тем, что приглашать патриарха «просто некуда».

«Кафедральный собор Рождества Богородицы восстанавливается в Уфе с 1993 года, — сказал глава Уфимской епархии. — За это время можно было бы на каждом углу построить по 20 мечетей и храмов. Наверняка у патриарха возникнет вопрос, почему же собор до сих пор не восстановили».

Помимо проблем с главным православным храмом Башкирии, по словам архиепископа Никона, в Уфе нет даже нормального здания епархиального управления. Руководство епархии ютится в ветхом доме, куда пригласить высшее православное духовенство просто стыдно. Решение проблемы архиепископ Никон видел в передаче епархиальному управлению одного из зданий, которые до Октябрьского переворота исторически принадлежали православным религиозным учреждениям.

Как сообщало ИА REGNUM в начале октября 2015 года, визит патриарха всея Руси Кирилла в Башкирию может состояться в 2016 году. Эта информация была озвучена в рамках встречи главы Башкирии Рустэма Хамитова с владыкой Никоном, ставшим к этому времени митрополитом Уфимским и Стерлитамакским. В декабре 2015-го, после встречи в Кремле патриарха Кирилла с Рустэмом Хамитовым, в возможности визита главы РПЦ в Башкирию уже мало кто сомневался, оставался насущным вопрос, сумеет ли республика подготовиться к такому визиту за несколько месяцев. С начала 2016 года сообщения о подготовке к визиту начали обрастать скандальными подробностями, чаще всего они касались заказанного Госкомитетом по торговле и защите прав потребителей Башкирии приема в честь патриарха, передачи епархии одного из зданий, ранее ей принадлежавших, и реставрационных работ.

Реставрационные кульбиты

В январе 2016 года ряд СМИ предположил, что «к визиту патриарха уничтожают облик старинной церкви». Речь шла о реставрации Михаило-Архангельского храма города Бирска, где в 50-е годы ХХ века служил дед патриарха, иерей Василий Гундяев.

«Уникальная церковь в Бирске является объектом культурного наследия — памятником архитектуры 1-й половины ХIХ века и охраняется государством, — заявил уфимец, прихожанин Михаило-Архангельской церкви Николай Исаев. — На нее распространяется закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Перед визитом патриарха в пожарном порядке, суете и спешке в церкви начался якобы ремонт, в действительности являющийся ее разрушением и уродованием, фактически добиванием ее былого величия и великолепия».

По словам Исаева, в поисках средств на реставрацию храма районная администрация подключила административный ресурс: надавила на местных предпринимателей. Часть суммы добавили из бюджета. В пресс-службе епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия ответили на это заявление, что епархия не имеет отношения к этим работам. Старинных фресок и росписей в храме не было, все, что есть, относится к послевоенному периоду — их восстанавливали, как могли, сами прихожане.

Тема поднималась в феврале и марте, СМИ утверждали, что в Бирске «строители уничтожили уникальные фрески».

Еще раз о реституции

В марте 2016 года власти Башкирии наконец определились с компенсацией Русской православной церкви имущественных потерь, понесенных после революции 1917 года. Уфимской епархии решили отдать здание на улице Коммунистической, расположенное на территории бывшего подворья уфимского Благовещенского женского монастыря. В свою очередь, епархия отказалась от претензий на возвращение целого ряда зданий, в частности, здания бывшего женского духовного епархиального училища, где теперь располагается госпиталь ветеранов войны, здания бывшей Духовной семинарии (ныне занято республиканским министерством промышленности и инновационной политики), корпуса бывшего мужского духовного училища (ныне — один из учебных корпусов Башкирского государственного университета).

Решение вызвало неадекватную реакцию не только в соцсетях, но и в ряде местных СМИ. Одним из главных раздражающих факторов стало обстоятельство, что в особняке, принадлежавшем «Башнефти», в 2000-е годы располагалась резиденция бывшего главы компании и сына экс-президента республики Урала Рахимова. В министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии пояснили, что «дом Урала Рахимова» будет передан в ведение РПЦ безвозмездно.

После опубликования этой новости бывший пресс-секретарь Муртазы Рахимова москвич Ростислав Мурзагулов организовал сбор подписей под петицией, адресованной нынешнему главе региона Рустэму Хамитову. В петиции решение властей называется «неоправданным, незаконным и несоразмерным влиянию РПЦ на жизнь республики», получателем здания обозначен «топ-менеджмент РПЦ».

Как пояснили краеведы, для Уфы не нова безвозмездная передача зданий религиозным организациям. «Почему-то Мурзагулов и ему подобные не протестовали, когда мусульманской религиозной организации Кировского района Уфы было передано здание бывшего кинотеатра «Луч», никакого отношения к мусульманам не имеющее, и благосклонно приняли передачу здания гостиницы «Девон» для Духовного управления мусульман РБ, — удивлены краеведы. — Как тут не вспомнить о «двойных стандартах», процветающих в Башкирии с времен парада суверенитетов? Почему многие местные СМИ и представители озабоченной общественности умалчивают о том, что это здание стоит на территории, ранее принадлежавшей православной церкви, а рядом с ним до сих пор находится дом, имеющий статус «бывшего подворья Благовещенского женского монастыря постройки 1860-х гг., памятника архитектуры и истории?»

Страсти по банкету

С апреля возникла уже гастрономическая тема. Ряд СМИ сообщил, что Госкомитет по торговле и защите прав потребителей Башкирии намерен заказать 5 июня прием от имени главы республики Рустэма Хамитова в честь приезда в Уфу патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На прием, площадкой которого выбран колонный зал министерства сельского хозяйства республики, планируется пригласить 60 гостей и потратить на него из бюджета республики до 264 тыс. рублей, или по 4 тыс. 400 рублей на каждого гостя. Финансирует проведение приема республиканский бюджет. Для примера: сопоставимые траты — по 4 тыс. рублей на человека — ранее госкомторг заложил для 300 участников приема главы Башкирии в честь Дня Победы.

Часть блюд, заказанных госкомитетом, для патриарха Кирилла и его монашествующих спутников явно не предназначалась, так как православные монахи, как правило, воздерживаются от употребления мяса, между тем как заказчик пожелал видеть в меню мясное ассорти из вяленой гусиной грудки с манго, бастурму, казылык, колбасу из конины, а также жюльен с говяжьим языком в тарталетках и говяжье филе. Именно эта новость вызвала наибольшее кипение страстей в социальных сетях, а известный своей однобокой позицией центр «Сова» отнес банкет на 60 человек к разделу «Покровительство властей». «Банкет заказал Госкомитет, а все негативные высказывания обрушились на РПЦ, — отметил один из пользователей. — Радетели сохранения средств налогоплательщиков интересуются только одним этим банкетом и их вовсе не интересует, на что за полгода на угощения на приемах уходит 3 млн рублей, и большинство контрактов выигрывает одно и то же предприятие».

Предварительные итоги

Дотошные уфимцы подсчитали, что было сделано в Уфе к приезду патриарха. Обустроена территория Уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы, отремонтирован фасад храма, восстановлена разрушенная лепнина, и наконец-то достроен Духовно-просветительский центр. Дорожный подъезд к собору со стороны улицы Айской отремонтирован и расширен до 4 полос, обустроены парковочные места. Не обошлось и без декоративно-маскировочных изысков: старые, вросшие в землю дома вокруг собора укрыты листами профнастила, на некоторых из них наспех поменяли кровлю.

Изменился и стоящий на территории монастырского подворья «Дом Урала Рахимова». Его теперь венчает маленький купол, на полукруглой стене расположилась вывеска митрополии и епархии. Пока не ясно, будет ли ночевать в нем патриарх Кирилл, так как проницательные горожане из-за ремонта перекрестка рядом с «государственной резиденцией» предположили, что высокий гость остановится именно там.

«Патриарх побудет и уедет, а для уфимцев останется более удобный проезд вокруг кафедрального собора и облагороженная территория самого собора, по которой любят прогуливаться жители Уфы вне зависимости от вероисповедания, — отмечают православные общественники. — Подготовка к визиту патриарха наглядно показала срез умонастроений жителей республики, определяемый многими факторами, в том числе и позицией региональных властей. На поверхность вышло то, что вышло».

Политолог Ильдар Габдрафиков расценивает первый визит патриарха Кирилла в Башкирию как «очень важное событие в жизни республики». «Хотя визит патриарха готовился в очень короткие сроки, и сжатый временной промежуток не мог не сказаться на качестве подготовки программы его пребывания, но сам факт является весьма показательным и символизирует перед всей России и миром о тех позитивных изменениях, которые происходят в последние годы в общественно-политической жизни нашей республики, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — Башкирия действительно становится открытой, показывает очень хороший пример межконфессионального взаимодействия как на уровне простых граждан, так и на уровне руководителей традиционных конфессий страны. Кроме того, этот визит патриарха, несомненно, будет иметь большое значение в деле укрепления положительного имиджа республики».