Оттава, 2 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Канадские астрофизики опубликовали точные оценки массы галактики Млечный Путь, включающие вес темной материи, сообщает The Guardian со ссылкой на Astrophysical Journal.

skeeze Звезды. Млечный путь

По их оценкам, масса нашей галактики превышает массу Солнца в 700 млрд раз. Стоит отметить, что 88% от этой массы составляет невидимая и неощутимая темная материя.

Ученые Земли гораздо лучше знают массу далеких галактик, так как расчет их веса проще производить, наблюдая со стороны. Оценки массы Млечного Пути затруднены, ибо мы наблюдаем эту галактику изнутри. Кроме того, нам не видны звезды, расположенные на противоположном краю галактики, так как они закрыты от нас скоплениями пыли и газа, находящимися в центре Млечного Пути.

Расчет канадских астрофизиков основан на методике, компенсирующей неполноту наблюдений усреднением скоростей вращения звезд в ряде соседних скоплений. Согласно расчетам, сделанным по этой методике, масса галактики Млечный Путь оказалась меньше ожидаемой — не триллион масс Солнца, как считалось ранее, а около 700 масс нашего светила.

Ученые считают, что их исследования и вычисления помогут рассчитать точную массу сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики и уточнит наши представления о развитии и росте Млечного Пути.