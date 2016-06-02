Спрос на бесплатные дальневосточные гектары растет
Южно-Сахалинск, 2 июня, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Количество желающих получить бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке продолжает расти. Менее чем за два дня с момента вступления закона в действие заявки на специально портале надальнийвосток.рф подали уже 264 человека. На Сахалине людям уже выданы первые 10 гектаров земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На первом этапе реализации закона о бесплатном дальневосточном гектаре получить землю на Сахалине можно в Тымовском районе. Заявления о предоставлении участков здесь уже подали 22 человека. Люди планируют использовать землю под сенокос, пастбища для крупного рогатого скота, для организации природно-познавательного туризма, размещения цеха по выращиванию грибов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве имущественных и земельных отношений Сахалинской области, две групповые заявки уже одобрены и, пока идет процедура регистрации, люди уже могут приступить к работам на земле. Участки в 10 гектаров выданы под ведение сельского хозяйства.
В числе первых бесплатную землю получили и жители Амурской области. Здесь выдано три участка. Жители Архаринского района будут использовать ее под пчеловодство.
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Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном выделении земли на Дальнем Востоке подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в действие постепенно. С 1 июня жители дальневосточных регионов могут получить участки в пилотных районах: Ханкайский район (Приморский край), Амурский район (Хабаровский край), Октябрьский район (Еврейская автономная область), Архаринский район (Амурская область), Нерюнгринский район (Республика Якутия), Ольский район (Магаданская область), Усть-Большерецкий район (Камчатский край), Тымовский район (Сахалинская область), Анадырский район (Чукотский автономный округ). С 1 октября дальневосточникам будут доступны участки во всем регионе. А с 1 февраля 2017 года претендовать на гектары смогут все жители России.