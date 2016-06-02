Южно-Сахалинск, 2 июня, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Количество желающих получить бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке продолжает расти. Менее чем за два дня с момента вступления закона в действие заявки на специально портале надальнийвосток.рф подали уже 264 человека. На Сахалине людям уже выданы первые 10 гектаров земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточные гектары под пчеловодство

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На первом этапе реализации закона о бесплатном дальневосточном гектаре получить землю на Сахалине можно в Тымовском районе. Заявления о предоставлении участков здесь уже подали 22 человека. Люди планируют использовать землю под сенокос, пастбища для крупного рогатого скота, для организации природно-познавательного туризма, размещения цеха по выращиванию грибов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве имущественных и земельных отношений Сахалинской области, две групповые заявки уже одобрены и, пока идет процедура регистрации, люди уже могут приступить к работам на земле. Участки в 10 гектаров выданы под ведение сельского хозяйства.

В числе первых бесплатную землю получили и жители Амурской области. Здесь выдано три участка. Жители Архаринского района будут использовать ее под пчеловодство.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном выделении земли на Дальнем Востоке подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в действие постепенно. С 1 июня жители дальневосточных регионов могут получить участки в пилотных районах: Ханкайский район (Приморский край), Амурский район (Хабаровский край), Октябрьский район (Еврейская автономная область), Архаринский район (Амурская область), Нерюнгринский район (Республика Якутия), Ольский район (Магаданская область), Усть-Большерецкий район (Камчатский край), Тымовский район (Сахалинская область), Анадырский район (Чукотский автономный округ). С 1 октября дальневосточникам будут доступны участки во всем регионе. А с 1 февраля 2017 года претендовать на гектары смогут все жители России.