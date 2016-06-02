Киев, 2 июня, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» 1 июня заявил, что блокада Крыма не принесла ожидаемых результатов и может быть отменена.

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По его словам, иные способы развития разного рода связей, в том числе и бизнес-связей, могут быть предложены в долгосрочной перспективе. В настоящее время товарная блокада Крыма необходимых результатов не дала, поэтому будут предлагаться «иные варианты решения».

Напомним, украинские радикалы начали блокаду Крыма во второй половине 2015 года. Так, в конце ноября 2015 года были подорваны ЛЭП в Херсонской области, обеспечивающие электричеством жителей полуострова. В результате в Крыму был введён режим ЧП, а спустя несколько дней власти региона заявили о полном отказе от поставок украинской электроэнергии.

Кроме того, по призыву лидеров меджлиса крымских татар (Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России) Рефата Чубарова, Мустафы Джемилёва и Ленура Ислямова радикалы «Правого сектора» (запрещена в РФ) начали товарную блокаду полуострова, перекрыв движение грузового транспорта.