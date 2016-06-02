Москва, 2 июня, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Сотрудники МВД и ФСБ при экспертной поддержке «Лаборатории Касперского» и участии Сбербанка пресекли деятельность группы хакеров, которые на протяжении нескольких лет похищали финансовые средства со счетов интернет-пользователей с помощью банковского троянца Lurk. Об этом, как передает Life.ru, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Ivan David Gomez Arce Хакер

«Размещение троянца на популярных страницах открывало им возможность широкого распространения зловреда, — говорится в сообщении компании. — Заражение жертв обычно происходило либо через взломанные сайты, либо через программы-эксплойты, либо через проникновение в наименее защищённый компьютер внутри корпоративной сети организации».

Отмечается, что троянец Lurk отличается хорошей проработкой, его постоянно дорабатывали на протяжении нескольких лет, используя современные технологии.

«Его авторы делали все, чтобы заразить максимальное количество жертв, не привлекая внимания силовиков, — поясняется в сообщении лаборатории. — В ходе анализа нам удалось выяснить, что за троянцем все-таки стояла одна группировка, и в нее входили профессиональные разработчики и тестировщики».

По предварительным данным, группа хакеров (около 50 человек) за несколько лет «работы» похитила у банков и крупного бизнеса около 3 млрд рублей.

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