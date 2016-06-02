Вашингтон, 2 июня, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Из-за стратегии США, в рамках которой Вашингтон направляет свои войска в те или иные уголки мира, чтобы там бороться с террористами, риск для самих США стать жертвой теракта только возрос. Иными словами, все больше доказательств того, что все действия США по своей защите за последние пятнадцать лет оказались провальными. Важно также, чтобы стратеги в Белом доме и Госдепартаменте не просто отказались от прежних планов, но и выбросили саму эту философию, заменив её на более качественный продукт, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Автор отмечает, что общественность США должна задать себе вопрос, есть ли смысл Вашингтону не давать экстремистам использовать территорию Афганистана в качестве площадки для совершения терактов. Есть ли что-то особенное в этой стране или, например, в Ираке, что США нужно вести там войны?

По мнению эксперта, участвовавшего в военной кампании в Афганистане, не потребуется много времени, чтобы понять, что невозможно лишить террористов территорий. Он обращает внимание, что в 2011 году на территории Афганистана находилось до 140 тыс. военнослужащих североатлантического альянса, а также более 300 тыс. членов Национальных сил безопасности Афганистана. И даже тогда движение «Талибан» (запрещено в России) могло беспрепятственно действовать в большом числе регионов страны. Если в то время США не смогли лишить выбить террористов с территорий, то сейчас при численности войск в 10 тыс. человек это просто невозможно.

Более того, целые территории Пакистана кишат боевиками-исламистами, против которых вооруженные силы Исламабада не предпринимают никаких действий. Та же самая ситуация наблюдается в Узбекистане, Таджикистане и Северной Африке. Даже если весь Ближний Восток будет полностью очищен от всех террористов, США по-прежнему будет угрожать опасность.

Нужно отметить, что какие бы планы ни были сделаны в Афганистане, основная подготовка террористов для 11 сентября была проделана не в этой стране, а в таких местах, как Германия, штаты США Северная Каролина и Флорида. Если выдавливать террористов с одного клочка земли, они оказываются на другом.

Для сохранения своей безопасности Вашингтону необходимо проанализировать рационально курс своих действий. По мнению автора, следующие шаги могут стать началом перехода на более эффективную стратегию по борьбе с терроризмом.

Во-первых, Вашингтон должен немедленно прекратить использовать вооруженные силы для ликвидации людей, которые не нравятся Белому дому. Точечные удары показали себя неэффективными, а иногда и контрпродуктивными. Затем нужно тщательно проанализировать ведущиеся в данный момент военные операции.

Во-вторых, пора прекратить бесконечную войну, результатом которой является нестабильность и постоянные человеческие и материальные потери вооруженных сил США. Белый дом для собственного блага должен открыть глаза и увидеть, что существует более широкий набор решений международных вопрос, а также значительно поднять планку того, когда война допустима.

В-третьих, необходимо перезапустить миссию в Афганистане с целью поддержать вооруженные силы страны и гарантировать сохранность режима в Кабуле. Затем нужно донести мысль, что США не могут вечно обеспечивать защиту другого государства. Таким образом, США проведут в Афганистане еще пять лет, после чего начнется двухлетний процесс вывода войск.

Вслед за ним в стране останутся только дипломатическая миссия и её охрана. Поэтому у правительства в Кабуле будет пять лет, чтобы подготовиться физически и морально к тому, чтобы взять на себя ответственность за безопасность в стране. Это же касается и вооруженных сил.

В-четвертых, нужно усилить внутреннюю оборону. Так, в США не было крупных терактов с 2001 года потому, что ФБР, федеральные и местные правоохранительные органы успешно вычисляли и останавливались террористов. Их эффективность нужно повысить.

И, наконец, в-пятых, необходимо заниматься защитой от террористов на границах страны. Для этого нужно преодолеть различные препоны, стоящие на пути реформ в миграционном законодательстве.

Таким образом, стратегия, основывающаяся на использовании военной мощи для разрешения конфликтов за пределами США, оказалась почти полным провалом. Пора перестать совершать действия, которые, как в США точно знают, не приведут к успеху, а попробовать что-то новое.