Курган, 2 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Курганские аграрии осуждены за использование рабского труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

Обвинительный приговор в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Александра Комарова, его подчиненного Мансура Шакирова и соучастника Вячеслава Плаксина был вынесен 1 июня.

Установлено, что с сентября 2006 года по октябрь 2012 года Комаров, Шакиров и Торос Котанджян принуждали людей к безвозмездным работам. Они забирали у потерпевших мужчин паспорта и насильно заставляли бесплатно выполнять тяжелые сельскохозяйственные работы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Комаров А.С.» в селе Долговка Куртамышского района. При отказе от выполнения работ или попытке побега осужденные избивали потерпевших. Кроме того, Вячеслав Плаксин совместно с Торосом Котанджяном принимал участие в похищении женщины. В ходе следствия по делу потерпевшими признано более 20 человек. В октябре 2012 года деятельность преступной группы была разоблачена после побега одного из «рабов». Потерпевший попытался пересечь государственную границу России и Республики Казахстан.

«Рабовладельцы» были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ч.2 ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда», ч.2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

В отношении бывшего подчиненного Александра Комарова — Тороса Котанджяна в суде уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Приговором суда Александру Комарову назначено наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мансуру Шакирову судом назначено наказание в виде семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Вячеславу Плаксину — пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Отметим, что в России «рабы» в фермерских хозяйствах — явление не исключительное. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Астраханской области 1 апреля, суд приговорил местного фермера к 11 годам лишения свободы за похищение и использование рабского труда, повлекшее смерть человека. Преступление было совершено осенью 2012 года в Икрянинском районе. Фермер насильно привёз местного жителя в своё крестьянское хозяйство в посёлок Гавриловский, где заставил его копать траншеи для водопровода. Через некоторое время потерпевший ушел с территории хозяйства. Но фермер вновь похитил его из дома и вернул на точку. Он периодически избивал мужчину и приковывал его наручниками к гусеничному траку. Попавший в рабство мужчина вновь пытался бежать, но утонул, переплывая реку.

Аналогичный случай в регионе произошёл в 2010 году. Тогда перед судом предстали сразу три жителя Астраханской области — директор ООО «Ластра», его сын и водитель фирмы. Злоумышленники привезли в регион 16 граждан Республики Узбекистан под обманным предлогом трудоустройства в свою контору, которая занимается растениеводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

Фактически работодатель разместил всех гастарбайтеров в одном доме, лишив их в дальнейшем свободы передвижения. Чтобы работники не сбежали, у них забрали паспорта и периодически устрашали угрозами побоев и убийства. За использование рабского труда суд приговорил руководителя фирмы к условному сроку — подсудимому зачлись имеющиеся награды, возраст и состояние здоровья, его сын получил три года тюрьмы, а водитель фирмы — 2,5 года колонии.

В Карачаево-Черкесии задержаны два жителя села Коста Хетагурова, которых подозревают в похищении людей и использовании рабского труда, сообщают в пресс-службе МВД по региону. Два брата-фермера, угрожая физической расправой, удерживали на кошаре двух жителей Ростовской области. С заявлением о факте рабства обратился в полицию житель хутора 1-я Полтава. Он рассказал, что работал на кошаре с декабря 2015 года по апрель 2016 года. При проведении спецоперации по задержанию новоявленных «рабовладельцев», старшему из которых 24 года, сотрудники правоохранительных ведомств обнаружили на кошаре еще одного работника — незаконно удерживаемого жителя города Батайска Ростовской области. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года Волгоградской области в суд было передано уголовное дело еще одного фермера-рабовладельца. Жителю Калачевского района придется ответить в суде за незаконное лишение свободы жителя Астраханской области. Потерпевший работал у фермера на животноводческой точке в селе Заря, выполнял различные хозяйственные работы. В один из дней между мужчинами произошел конфликт. Работодатель заподозрил своего работника в краже строительного инструмента, за что приковал цепью его к металлическому столбу в коровнике. Мужчине удалось сбежать и сообщить о произошедшем.