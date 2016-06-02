Москва, 2 июня, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В России за январь-мая 2016 года среднесуточная добыча нефти выросла на 1,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,827 млн баррелей, говорится в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

forwallpaper.com Нефть

Всего за пять месяцев было добыто 225,462 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 2,3% выше, чем за пять месяцев 2015 года. При этом снизилась добыча природного газа — она составила 265,428 млрд куб. м (— 1,3%).

Экспорт сырья в страны дальнего зарубежья вырос: он составил 97,335 млн тонн (+5,8%). В мае было добыто 45,79 млн тонн нефти.