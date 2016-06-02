Владимир, 2 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Сторона защиты секретаря Владимирского регионального политсовета партии «Гражданская платформа», предпринимателя Александра Филиппова, арестованного 1 июня, считает преследование заказным и политическим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил представитель Филиппова.

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Понятие «бизнесмен» в отношении Александра Филиппова уже давно имеет устойчивое определение «опальный». Уголовное преследование предпринимателя длится с мая 2013 года. Характер судопроизводства сторона защиты называет «заказным», а все обвинения считает безосновательными и даже абсурдными.

В настоящее время в судах рассматриваются материалы сразу двух уголовных дел в отношении предпринимателя. По первому делу сумма ущерба оценивается в 117 млн рублей. В вину бизнесмену вменяют махинации при определении тарифов на электроэнергию для «Владимирской энергосбытовой компании» (входит в холдинг «МРГ-Инвест»). По второму делу (это именно оно рассматривалось 1 июня в Гусь-Хрустальненском городском суде) его обвиняют в продаже и дальнейшей перепродаже котельной, принадлежавшей компании «Владимиртеплогаз» в 2010 году (компания в тот период управлялась Филипповым). Согласно материалам следствия, сумма ущерба для потребителей составила 80 млн рублей.

Между тем еще в феврале 2016 года фактически было анонсировано еще два уголовных дела в адрес бизнесмена. Сделала это губернатор Светлана Орлова в ходе областного совещания судей. С ее слов, размер ущерба для области, причиненного «коммунальным спрутом» Филиппова, составил свыше миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Гусь-Хрустальненском городском суде города Гусь-Хрустального завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении руководителя ООО ХК «МРГ-Инвест» Александра Филиппова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата имущества, совершенные в особо крупном размере»).

По словам представителя бизнесмена, прокомментировавшего корреспонденту ИА REGNUM ситуацию, «всего чего угодно» можно ожидать и дальше: «Александр Сергеевич неоднократно в своих публичных выступлениях говорил, что ни от чего нельзя быть застрахованным. То, что произошло сегодня, по мнению стороны защиты, — совершенно беспрецедентный случай в юридической практике! По другому нельзя назвать. Защите фактически было отказано в праве на защиту. Суд проигнорировал возможность стороны защиты представить свои доказательства. Александр Филиппов был арестован в зале суда, а уже на следующий день должны состояться прения сторон. А я напомню, что доказательства стороны защиты были проигнорированы».

Сейчас бизнесмен содержится в одном из ИВС Гусь-Хрустального. В ближайшее время его представители намерены озвучить официальную позицию руководителя ООО ХК «МРГ-Инвест».