Москва, 2 июня, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Две трети работающих сейчас жителей России (66%) что-то слышали о дискуссиях по поводу повышения пенсионного возраста. Треть опрошенных (32%) следят за этим вопросом очень внимательно. Причем среди респондентов старше 45 лет за темой повышения возраста для выхода на пенсию пристально следят половина опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного, исследовательским холдингом Ромир.

marmax Пенсионеры

Участникам опроса было предложено назвать желаемый для них возраст выхода на пенсию. Самыми популярными ответами оказались 51−55 лет — 36%. В возрасте 56−60 лет на пенсию хотели выйти 30% респондентов. Стать пенсионерами в возрасте до 50 лет мечтают 24% респондентов. А на пенсию после 60 лет согласны 10% опрошенных. Таким образом, средний желаемый возраст для выхода на пенсию оказался равен 55,8 годам.

Однако при ответе на вопрос, хотели бы респонденты продолжить работать после выхода на пенсию, почти две трети респондентов (62%) ответили утвердительно. Противоположного мнения придерживаются 38% участников опроса.

Также участникам опроса было предложено высказать свое мнение на тему стимулирования продолжения трудовой деятельности для тех, кто близок к пенсионному возрасту или уже действующих пенсионеров.

В первую очередь работающие ныне граждане РФ полагают, что хорошим стимулом к более позднему выходу на пенсию могло бы стать увеличение размера пенсии. Так считают 69% опрошенных.

Половина респондентов (51%) ответила, что их бы могли стимулировать на более поздний выход на пенсию специальные налоговые льготы для таких категорий работающих.

39% опрошенных считают, что внедрение дополнительных специальных программ доступного медицинского обслуживания и лекарств для работников старшего возраста также могло бы стимулировать граждан на более поздний выход на пенсию.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет), проживающих в городах России с населением свыше 100 тысяч человек, во всех федеральных округах страны. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население.