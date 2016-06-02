Якутск, 2 июня, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Мамы, которые хотят отказаться от своих детей, могут спокойно сделать это и без беби-боксов или выкинуть ребёнка, несмотря на их наличие. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха — Азия» Ольга Андросова.

dlja-stola.ru Плюшевый мишка

Читайте также: «Беби-боксы поощряют отказ матерей от ребенка»

«Я против беби-боксов. Это совершенно неправильно. Нужно столько энергии приложить, чтобы нерадивые мамаши знали, где находятся беби-боксы, и захотели пойти туда. Если они намерены избавиться от ребёнка, то могут выкинуть его и при наличии беби-боксов. Такие случаи бывают, поэтому беби-боксы не спасают детей, а, наоборот, провоцируют матерей, так как их необходимо оповещать с формулировками «если вам не нужен ребёнок, идите отнесите его в бокс», — отметила Ольга Андросова.

Она обращает внимание на то, что процент тех, кто отказывается от детей, такое оповещение вполне может увеличивать. При этом никакой ответственности за то, что мама откажется в роддоме от ребенка, не предусмотрено. «Никаких преследований за это не будет. Поговорят, постараются убедить, но если она не хочет и не может по каким-то причинам, то никто её за это осуждать или наказывать в судебном, законодательном порядке не будет всё равно. Поэтому она может спокойно отказаться. Вот это нужно пропагандировать», — полагает директор Международного детского фонда «Дети Саха — Азия».

При этом она уверена в том, что законодательно запрещать установку беби-боксов не нужно. «Кто хочет, пусть устанавливает», — подчеркнула Ольга Андросова. Она также отметила, что в Якутии беби-боксов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете беби-боксов вносит в Госдуму член Совфеда Елена Мизулина. Инициатива предусматривает и административную ответственность для юридических лиц за создания условий для оставления детей в специализированных местах или предоставление помещений для этих целей, за организацию анонимного оставления детей после их рождения.

Читайте также: Законопроект о запрете беби-боксов вносится в Госдуму