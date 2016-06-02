Москва, 2 июня, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) сообщило об угрозе террористических атак на курортах Туниса в период курортного сезона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 июня на сайте ведомства.

DEZALB Тунис. Монастир.

«По информации компетентных органов, в условиях увеличения турпотока в высокий сезон террористические группировки, связанные с ИГИЛ (запрещена в РФ), готовят серию экстремистских акций против туристов, — говорится в сообщении. — В том числе граждан России».

Наиболее вероятными местами, где могут произойти террористические атаки, называются туристические объекты в городе Зарзис и на острове Джерба.

Федеральное агентство по туризму России рекомендует отдыхающим жителям страны быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

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