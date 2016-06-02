Москва, 2 июня, 2016, 09:18 — ИА Регнум. С программой «Дальневосточный гектар» подробно ознакомились 9% экономически активного населения России, 36% признаются, что их сведения о программе носят поверхностный характер, 51% респондентов не знаком с данной инициативой. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Мужчины осведомлены о программе лучше женщин: 12% представителей сильного пола знают о ней подробно, 44% что-то слышали о программе, среди женщин таковых 7 и 28% соответственно.

Число жителей России, потенциально готовых принять участие в программе выделения земель на Дальнем Востоке, — 9%. Они изучают условия предоставления участков, карты местности. 22% респондентов говорят о том, что пока не приняли решения об участии в программе. 36% отказываются участвовать в программе, 33% затруднились с ответом.

Участвовать в программе «Дальневосточный гектар» мужчины собираются чаще женщин (10% и 7% соответственно).

С тем, что программа «Дальневосточный гектар» будет способствовать развитию Дальнего Востока, согласны 38% опрошенных, 27% придерживаются противоположной точки зрения, 35% затруднились с ответом.

Комментируя программу «Дальневосточный гектар», респонденты высказали предложения о проведении подобных программ в европейской части страны («В Поволжье много бесхозной земли, сначала её нужно освоить»; «Жаль, что не в европейской части в средней полосе, я бы взяла!»).

Опрос проведен: 11−12 апреля 2016 года в 276 населенных пунктах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Размер выборки 1600 респондентов.