Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга в дни проведения юбилейного 20-го Петербургского международного экономического форума решили отступить от режима экономии, который действовал два предыдущих года. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью СМИ. Это касается, в частности, традиционного приема для гостей ПМЭФ от имени губернатора.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко

«Два последних года мы экономили. И я считаю, что это правильно. Но, поскольку все-таки сейчас форум юбилейный, мы решили формат немного изменить. Будем проводить прием во вновь отремонтированном ЦВЗ «Манеж», — цитирует губернатора ТАСС.

На приеме гостям представят музыкальную программу с классической и современной музыкой. «По стоимости, конечно, получится не 3 млн рублей, как в прошлые годы. Думаю, мы уложимся в 10 млн рублей, максимум — 15 млн. Надо быть радушными хозяевами, но при этом нельзя забывать, что мы тратим бюджетные деньги», — заявил Георгий Полтавченко.

Как сообщил губернатор, для участников и гостей ПМЭФ-2016 будут организованы порядка 30 различных культурных мероприятий, включая традиционный концерт на Дворцовой площади. «На сто процентов уверен, им будет нескучно», — уверен Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на кровле Манежа произошел пожар, который, однако, не затронул основные помещения выставочного зала.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 16−18 июня 2016 года.