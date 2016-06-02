Севастополь, 2 июня, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Правительство Севастополя паспортизировало 25 инвестиционных площадок для реализации проектов на территории города. Об этом 1 июня на встрече с делегацией Челябинской области заявил директор департамента приоритетных проектов правительства города Сергей Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«В рамках реализации действующего в России инвестиционного стандарта правительством Севастополя создан инвестиционный портал города, на котором каждый представитель бизнес-сообщества может познакомиться с 25 инвестиционными площадками, которые уже паспортизированы. Это промышленные площадки и площадки сельхозназначения», — сказал Смирнов.

При этом он отметил, что в Севастополе с 2015 года действует регламент «одного окна» для упрощенной процедуры регистрации заявок и сопровождения инвестора.

Как сообщало ИА REGNUM, замгубернатора Севастополя Алексей Еремеев заявлял, что сдерживающим фактором привлечения в город инвестиций является «ограниченность земельного ресурса, поскольку до 2014 года вся земля в городе была роздана».