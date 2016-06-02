Барнаул, 2 июня, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Специалисты Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний закончили прессовку и ремонт трубопроводов о контуру ТЭЦ-3 в Барнауле. Как сообщила сегодня, 2 июня, пресс-секретарь «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Екатерина Терёшкина, 30 мая, горячую воду подключили в медицинских учреждениях и многоквартирных жилых домах, расположенных в границах улиц Малахова, Гущина, Покровская и Георгия Исакова. Накануне, 1 июня, начались работы по запуску магистрали №31. Сегодня, после подключения оборудования центральных тепловых пунктов, горячая вода появится у потребителей в районе, ограниченном улицами Попова, Юрина, Малахова, Павловский тракт.

Е. Шибанов. Фрагмент картины «Русская баня». 2007г

«Все работы выполняются согласно графику несмотря на большое количество и сложность обнаруженных в результате испытаний повреждений. Весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий выведен — работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке энергетики ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды», — отмечается в официальном пресс-релизе СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, опрессовка на ТЭЦ-3 проводилась в период с 11 по 21 мая. За время гидравлических испытаний теплосетей выявлено 147 повреждений. Некоторые из них были настолько серьезными, что стали причиной коммунальных ЧП.

Так, 20 мая тонны воды обрушились на окна и балконы жилого дома по адресу Попова, 96: из-за образовавшегося порыва вода под давлением била мощным фонтаном из-под земли и стала заливать верхние этажи жилого дома.

Вечером того же дня вода из образовавшегося порыва подмыла почву под асфальтом: на проспекте Красноармейский ушел под асфальт автомобиль. А 22 мая реки воды из-за порыва трубы в результате опрессовки можно было наблюдать на пересечении Панфиловцев и Павловского тракта.

«Причиной большого количества выявленных на теплосетях повреждений стал высокий износ трубопроводов, так как по большинству из них превышен нормативный срок эксплуатации — 25 лет», — поясняют в «СГК». Р

Работы по контуру ТЭЦ-2 начнутся 14 июня и продлятся до 7 июля.