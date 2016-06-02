Калининград, 2 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Представительство МИД России в Калининграде накануне выступило с резким заявлением в связи с интерпретаций некоторыми региональными СМИ проверок немецких НКО в Калининграде. Дипучреждение считает, что информация, изложенная в интернет-изданиях, носит черты «провокационного толка».

kaliningrad.mid.ru Руководитель представительства МИД РФ в Калининграде Павел Мамонтов

«В связи с проверками германских НКО региональным управлением Минюста в ряде калининградских СМИ (включая местные интернет-ресурсы) в апреле — мае 2016 г. появились заметки провокационного толка, которые на фоне анализа результатов проверок позволяют себе публиковать оскорбительную и лживую информацию», — говорится в коммюнике.

В качестве примера представительство МИД приводит статью на портале «Эксклав» о визите 9 Мая в Калининград немецкого военного атташе из Москвы Итеса Торстена. По мнению дипломатов, авторы статьи «пришли к выводу, что немецкие дипломаты являются шпионами, а Немецко-Русский дом обвинили в принадлежности к немецкой резидентуре».

«Подобная шпиономания несовместима с российским взглядом на двухсторонние российско-германские отношения, — говорится в сообщении. Дипломаты полагают, что «единственной целью этих «смелых» и «патриотичных» публикаций является дешёвый пиар».

По мнению диппредставительства, подобные публикации в СМИ «в целом противоречат проводимой Российской Федерацией политике добрососедства и сотрудничества с Германией и создают благодатную почву для появления дальнейших необоснованных «разоблачений» со стороны жителей Калининградской области, очевидно, не опасающихся наступающей за это ответственности».

ИА REGNUM уточняет, что несколько дней назад Минюст признал иностранным агентом НКО «Ганзейское бюро / Информационное бюро земли Шлезвиг-Гольштейн в Калининграде». Вопрос о внесении в данный реестр Немецко-Русского дома, как уточняет представительство МИДа, «находится на рассмотрении в Минюсте России».

Президент НРД Виктор Гофман заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в случае включения учреждения в список иностранных агентов Немецко-Русский дом прекратит свою работу.