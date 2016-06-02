Пекин, 2 июня, 2016, 08:49 — ИА Регнум. 1 июня в Пекине были подписаны официальные документы, регламентирующие денежные выплаты со стороны японской корпорации Mitsubishi в адрес граждан КНР, ставших «трудовыми пленниками» в годы Второй мировой войны.

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Согласно подписанному соглашению, компания Mitsubishi Materials выплатит компенсацию в размере 100 тыс. юаней всем гражданам КНР, которые были насильно вывезены в Японию для работы на предприятиях. В архивах упоминаются имена 3765 рабочих из Китая, однако в действительности их было гораздо больше, пишет «Сина синьвэнь».

Руководство Mitsubishi Materials заявило, что нанятые компанией специалисты проведут расследование для поиска китайских граждан, которые были принуждены к труду, но не упоминались в документах. Данной категории граждан будут выплачены денежные компенсации в полном объеме.

«Трудовое рабство является еще одним страшным преступлением, совершенным японскими милитаристами в годы Второй мировой войны. Пекин приветствует решение руководства японской компании выплачивать компенсации жертвам японской агрессии», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Согласно китайским источникам, в период с 1943 г. по 1945 г. более 39 тыс. китайцев были вывезены в Японию для принудительного труда на военных предприятиях. Более 20 тыс. китайцев погибли в Японии из-за невыносимых условий труда.