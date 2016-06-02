Москва, 2 июня, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Неудивительно, что за день до заседания ОПЕК нефть марки Brent вновь нарастила диапазон колебаний, скатываясь к недельному минимуму 48,65 долл./баррель и возвращаясь к отметке 50,00. Настроение подпортили данные от Американского института нефти, показавшие рост запасов на 2,35 млн баррелей и укрепившие опасения подобного же прироста в рамках публикуемого отчета от Минэнерго. Но это был не единственный фактор влияния, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Нефть

«По сообщениям Financial Times и Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, новый министр Саудовской Аравии хочет «навести мосты» с остальными представителями организации. И тем самым возродить роль ОПЕК как ценового законодателя на рынке нефти. Не исключено, что будут обсуждаться и «заморозка» добычи, и введение «потолка» по добыче, а также пути вовлечения Ирана в дальнейшие соглашения», — пояснила Афанасьева.

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«Если это окажется правдой, и сегодня, 2 июня, появятся хотя бы попытки диалога, то Brent запросто может отправиться к отметки 60 долл./барр. за считанные дни. Однако если все это ограничится слухами, разочарование будет серьезным с внушительными распродажами актива, как минимум, до 45,00 в первые же часы публикации официального заявления», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 2 июня, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне ожидания рынками итогов встречи стран-членов ОПЕК, а также данных по динамике запасов «черного золота» в США за прошедшую неделю от министерства энергетики страны. По состоянию на 08.19 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% — до $49,83 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 0,1% — до $48,96.