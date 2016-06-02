Вашингтон, 2 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Количество граждан США, которые, по их словам, имели однополую связь, с 1990 по 2014 год выросло в два раза, сообщает France Press.

Цитата из к/ф «Бруно». реж Ларри Чарльз. сцен Саша Барон Коэн. 2009. США Занятия по самообороне от нападения гомосексуалиста. США

Данные исследования, в котором участвовало более 30 тыс. взрослых граждан США, опубликованы журналом «Архивы сексуального поведения» (Archives of Sexual Behavior). Они свидетельствуют о том, что отношение к однополым отношениям изменяется во всех возрастных группах, но наибольшую симпатию к гомосексуалистам проявили представители поколения 2000-х годов.

«Такие значительные изменения как в отношении [к половым отношениям], так и поведении произошли всего лишь за последние 25 лет, что говорит о значительном культурном сдвиге», — отмечает соавтор работы Джин Туэнж в пресс-релизе.

По его словам, эти изменения свидетельствуют о том, что американская культура стала более индивидуалистической и более сфокусированной на психологическом «я» и равенстве.

«Без жестких общественных правил, распространенных в прошлом, граждане США чувствуют большую свободу для того, чтобы получать такой половой опыт, какой они желают», — добавила она.

По данным опроса, количество мужчин, которые вступали в интимную связь по меньшей мере с одним однополым партнером, выросло с 4,5% до 8,2% с 1990 года по 2014 год. Количество женщин, сообщивших об однополых связях, выросло с 3,6% до 7,7%.

Среди так называемого поколения 2000-х — к которому относятся те, кому исполнилось от 18 до 29 лет в 2010 году — 7,5% мужчин и 12,2% женщин сообщили о том, что вступали прежде в интимные отношения с представителями своего пола.

Изменилось в США и отношение к однополым отношениям, пишут авторы. Если с 1973 по 1990 годы количество людей, не считающих их неправильными, выросло с 11% до 13%, то в 2014 году социальное принятие этого феномена достигло 49% взрослых граждан США, а также составило 63% среди представителей поколения 2000-х.