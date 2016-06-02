Москва, 2 июня, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Пара USD/RUB возобновила рост все на той же старой теме падения цен на нефть. На этом фоне заявления главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по поводу отсутствия рисков для рубля выглядят довольно оптимистично. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, факторов риска для валюты предостаточно.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Во-первых, под вопросом остается динамика нефти. На текущий момент Brent натолкнулась на довольно сильное сопротивление в районе 50,00 долл./барр., и дальнейшее движение вверх может быть затруднено, особенно в условиях ограниченного спроса и продолжающегося роста предложения со стороны представителей стран ОПЕК.

Во-вторых, позиции доллара в связи с агрессивным настроем ФРС действительно могут вырасти, что, по цепочке, будет давить на все рискованные активы, и на рубль в том числе.

В-третьих, политика Банка России все еще остается неопределенной. В условиях слабых темпов роста экономики необходимо идти на снижение ставки. И в конечном итоге регулятор на это пойдет. Это автоматически может вызвать волну распродаж российского рубля.

В-четвертых, геополитический вопрос еще не ушел со сцены. Если вопрос со снятием санкций отпал сам собой, то новая волна эскалации конфликта с Украиной с возобновлением обстрелов в Донбассе может временами давить на рубль», — перечислила факторы риска эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Официальные курсы ЦБ РФ на 2 июня составляют 66,62 руб. за американскую валюту и 74,21 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 0,38 и 0,56 копеек соответственно. Нефть марки Brent выросла на 0,22% — до 49,83 доллара за баррель.

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