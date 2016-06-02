Майнц, Германия, 2 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Международная группа ученых под руководством Угура Сахина, директора института изучения онкологических заболеваний Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, близка к созданию универсальной вакцины от рака, сообщает газета Australian.

turboportal.ru Раковая клетка

По словам Угура Сахина, эту вакцину можно будет применять против любых видов раковых опухолей. Препарат будет иметь не предупредительный, а терапевтический характер, то есть будет использоваться для лечения уже обнаруженных раковых заболеваний.

Сообщается, что вакцина прошла тесты на мышах с обнадеживающим результатом и уже применялась к нескольким людям, больным меланомой. Окончательные результаты ее воздействия на людей будут известны не ранее, чем через год. После этого исследователи приступят к более масштабному тестированию препарата.

Не исключено, что вакцина будет разрешена к применению через пять-шесть лет.

Более подробное сообщение об этом опубликовано в журнале Nature.