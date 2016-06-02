Москва, 2 июня, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сирии, который находится под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

Авиаудар по НПЗ в провинции Хасеке нанес российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В результате авиаудара по резервуарам с нефтью вспыхнул пожар, который вывел из строя оборудование предприятия. Уточняется, что боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) использовали НПЗ для перегонки незаконно добытой нефти.

В Минобороны РФ подчеркнули, что выполнение ВКС России задач по подрыву экономической базы запрещенной в РФ ИГИЛ продолжается.