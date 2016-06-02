Якутск, 2 июня, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Прежде чем предпринимать попытки удержать людей в суровых условиях Якутии, нужно решить социальные вопросы и ввести выплаты, компенсирующие удорожание жизни и низкое качество жизни в северных условиях. Такое мнение высказал в прямом эфире программы радио «Говорит Москва» депутат Госдумы от республики Федот Тумусов, комментируя недавно вступивший в силу закон о бесплатной раздаче больших участков земли на Дальнем Востоке.

takefoto.ru Якутия

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«Благодатных земель в Амурской области, Приморском крае, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, действительно, много, и туда, наверное, приедут люди, а вот что касается Якутии, Чукотки и Магадана — тут вопрос очень большой. У меня есть большие сомнения», — отметил парламентарий.

Он вспомнил, что сто лет назад, когда царское правительство привлекало людей на Дальний Восток предоставлением земли, приехало очень мало людей. В 1970-х годах, когда для переселенцев даже было построено благоустроенное жилье, люди приехали, поработали два года и уехали, напомнил Федот Тумусов. «Жить в суровых условиях нашей республики очень сложно», — пояснил он.

Депутат также дал понять, что после принятия предложенных республикой поправок к законопроекту о гектаре он больше не является его противником. «Да, в первом чтении я выступал с резкой критикой законопроекта. Когда был предоставлен первый его вариант, там было очень много вопросов. Но в ходе второго чтения было принято очень много моих поправок. К пяти статьям. И особенно много к статье седьмой, поправок было 26. И сегодня закон уже работает», — сказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон, разрешающий бесплатную раздачу больших участков земли в регионах Дальнего Востока частично вступил в силу с 1 июня 2016 года. Пока брать гектары могут только дальневосточники, и только в 9-ти муниципалитетах. В Якутии под раздачу попали пока только 1104 гектара, так как большая часть земель Нерюнгринского района, с которого начнут выдавать участки республики, — территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, особо охраняемые природные территории, осваиваемые месторождения полезных ископаемых, защитные леса вокруг населенных пунктов и различных объектов, а также охотничьи угодья, которые ограничены в обороте. Однако жителям республики будут выдавать на 2,5 гектара больше, чем всем остальным. С таким предложение выступил глава региона Егор Борисов.