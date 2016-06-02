Нью-Йорк, США, 2 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. На фоне того, как большая часть экспертов пытается решить, кто виноват в хаосе в Ливии, разразившемся после свержения Муаммара Каддафи, обвиняя то премьер-министра Великобритании, то тогдашнего президента Франции Николя Саркози или занимавшую пост главы Государственного департамента США Хиллари Клинтон, никто не принимает в расчет возможной вины самих ливийских политиков, показавших себя неспособными управлять страной. Такую точку зрения выражает посол Триполи при ООН Ибрагим Даббаши, которой он поделился с Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

По словам дипломата, послереволюционные правительства Ливии были настолько некомпетентными, что выполнение простейших задач, вроде доставки почты, были непреодолимы для их скудных административных навыков.

«Скажем так, с вторжением коалиции в Ливию было все нормально», — заявил он в интервью изданию. «Ошибка была ливийской ошибкой, и основная проблема состояла в том, что ни у одного из правительств за последние пять лет не было опыта в управлении государством».

Как отмечает издание, без 66-летнего дипломата, который остается по большей части относительно неизвестной фигурой, было бы невозможно и представить себя вторжение в Ливию. Именно от него мир узнал о том, что гражданам страны угрожает «неминуемое уничтожение».

В феврале 2011 года Даббаши, занимавший пост заместителя представителя Ливии в ООН, собрал пресс-конференцию и описал то, как будет уничтожен «режим» Муаммара Каддафи. Именно дипломат тогда предложил судить лидера Джамахирии и его сторонников за «военные преступления», ввести бесполетную зону, а также призвал своих сограждан восстать против своего правителя, который должен уйти в отставку «как можно скорее».

Сегодня посол Ливии в ООН Даббаши пытается предотвратить, по его словам, еще одну катастрофу, выступая против отправки оружия США и предоставления военной подготовки нерегулярным вооруженным формированиям в Ливии, верным правительству национального единства.

Несмотря на своё неприятие ливийских исламистов, а также признание легитимности правительства Фаиза Сараджа, который ведет борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), удерживающими город Сирт, дипломат считает, что действия США подрывают создание стабильных институтов в стране.

«Это очень опасный путь», — добавил Даббаши, который считает, что в результате поддержки нерегулярных вооруженных формирований, которые помогли свергнуть Муаммара Каддафи, на место одних исламских экстремистов в ливийской политике придет «новая шайка».

Надежду на восстановление страны он связывает с армией, которая является, по его словам, единственной силой, «способной воссоединить страну».

Многие эксперты тем не менее отмечают, что в стране нет единой ливийской армии, а сам дипломат лишь выступает в поддержку интересов генерал-майора Халифа Хафтара, войска которого — так называемая Национальная армия Ливии (НАЛ) — получают поддержку из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. По мнению экспертов, НАЛ является единственным нерегулярным вооруженным формированием, которое хотя бы отдаленно похоже на функционирующие вооруженные силы.