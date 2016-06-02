Foreign Policy: За хаос в Ливии нужно винить не Клинтон, а власти страны
Нью-Йорк, США, 2 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. На фоне того, как большая часть экспертов пытается решить, кто виноват в хаосе в Ливии, разразившемся после свержения Муаммара Каддафи, обвиняя то премьер-министра Великобритании, то тогдашнего президента Франции Николя Саркози или занимавшую пост главы Государственного департамента США Хиллари Клинтон, никто не принимает в расчет возможной вины самих ливийских политиков, показавших себя неспособными управлять страной. Такую точку зрения выражает посол Триполи при ООН Ибрагим Даббаши, которой он поделился с Foreign Policy.
По словам дипломата, послереволюционные правительства Ливии были настолько некомпетентными, что выполнение простейших задач, вроде доставки почты, были непреодолимы для их скудных административных навыков.
«Скажем так, с вторжением коалиции в Ливию было все нормально», — заявил он в интервью изданию. «Ошибка была ливийской ошибкой, и основная проблема состояла в том, что ни у одного из правительств за последние пять лет не было опыта в управлении государством».
Как отмечает издание, без 66-летнего дипломата, который остается по большей части относительно неизвестной фигурой, было бы невозможно и представить себя вторжение в Ливию. Именно от него мир узнал о том, что гражданам страны угрожает «неминуемое уничтожение».
В феврале 2011 года Даббаши, занимавший пост заместителя представителя Ливии в ООН, собрал пресс-конференцию и описал то, как будет уничтожен «режим» Муаммара Каддафи. Именно дипломат тогда предложил судить лидера Джамахирии и его сторонников за «военные преступления», ввести бесполетную зону, а также призвал своих сограждан восстать против своего правителя, который должен уйти в отставку «как можно скорее».
Сегодня посол Ливии в ООН Даббаши пытается предотвратить, по его словам, еще одну катастрофу, выступая против отправки оружия США и предоставления военной подготовки нерегулярным вооруженным формированиям в Ливии, верным правительству национального единства.
Несмотря на своё неприятие ливийских исламистов, а также признание легитимности правительства Фаиза Сараджа, который ведет борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), удерживающими город Сирт, дипломат считает, что действия США подрывают создание стабильных институтов в стране.
«Это очень опасный путь», — добавил Даббаши, который считает, что в результате поддержки нерегулярных вооруженных формирований, которые помогли свергнуть Муаммара Каддафи, на место одних исламских экстремистов в ливийской политике придет «новая шайка».
Надежду на восстановление страны он связывает с армией, которая является, по его словам, единственной силой, «способной воссоединить страну».
Многие эксперты тем не менее отмечают, что в стране нет единой ливийской армии, а сам дипломат лишь выступает в поддержку интересов генерал-майора Халифа Хафтара, войска которого — так называемая Национальная армия Ливии (НАЛ) — получают поддержку из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. По мнению экспертов, НАЛ является единственным нерегулярным вооруженным формированием, которое хотя бы отдаленно похоже на функционирующие вооруженные силы.