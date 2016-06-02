Эр-Рияд, 2 июня, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Саудовская Аравия на встрече Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене собирается поддержать установление ограничений до 32,5 млн баррелей в день на коллективную добычу нефти странами — членами ОПЕК, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

ИА REGNUM Нефть

По результатам закрытых переговоров в преддверии встречи ОПЕК в Вене, при таких условиях Саудовская Аравия готова поддержать заморозку уровня добычи нефти.

Издание уточняет, что таким образом Эр-Рияд сможет восстановить отношения с более бедными членами ОПЕК, которые выразили недовольство провалом предыдущих переговоров из-за позиции королевства.

Напомним, в декабре 2015 года члены ОПЕК решили сохранить добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки, который не исполняется. В настоящее время Саудовская Аравия является самым крупным экспортером нефти среди стран — членов ОПЕК.